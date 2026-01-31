Millonarios vs. Medellín por fecha 4 de la Liga colombiana: formaciones, fecha, hora y cómo seguir

Partidazo en la continuidad de la fecha 4 de la Liga colombiana. Millonarios y Medellín protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada, con una situación muy similar en la tabla de posiciones, pues todavía no conocen la victoria.

En el caso del conjunto Embajador, ha perdido los tres partidos que ha disputado. Cayó en Bucaramanga 2-1, mismo resultado frente al Junior en Bogotá y por igual marcador en suelo nariñense ante Pasto. Estos resultados lo tienen en el último puesto de la tabla.

El conjunto antioqueño, por su parte, perdió sus primeros dos encuentros (1-0 ante Pasto y 3-1 contra Cali). En su más reciente salida empató ante Tolima, equipo que terminó con nueve hombres en el terreno de juego.

Millonarios, en busca de cambio de chip y a la espera de Bustos

Tras la derrota en Pasto, Hernán Torres dejó de ser el entrenador luego de un paso que no fue el esperado y en el que no pudo demostrar un fútbol vistoso, además de que no lo acompañó de resultados.

El equipo espera ahora por el argentino Fabián Bustos, quien tiene todo listo para convertirse en el nuevo entrenador y es esperado durante el fin de semana en Bogotá para que firme su vinculación con el club. Su última experiencia la terminó en Olimpia de Paraguay en julio de 2025 y, desde entonces, no ha tenido otro equipo a cargo.

La hinchada y los jugadores esperan que con la llegada de Bustos haya un cambio de chip tras un mal inicio de campaña, pero este puede empezar incluso antes de que dirija su primer partido. Omar ‘Cabezón’ Rodríguez estará al frente en el duelo ante Medellín y ya sabe lo que es ganar, pues quedó Carlos Giraldo como interino en un juego ante Junior, y este se fue expulsado, Rodríguez sacó adelante la victoria.

Medellín quiere recuperar sensaciones con Restrepo

La continuidad de Alejandro Restrepo también ha estado en duda por parte de los aficionados, que han perdido la confianza en el trabajo del antioqueño producto de la falta de resultados. Sin embargo, el propio entrenador sigue con la confianza de que le puede dar vuelta a la situación, además que fue renovado a principios de diciembre.

Las directivas siguen depositando el voto en el entrenador que los llevó a las últimas dos finales a base de buen fútbol, pero que lastimosamente no se dio el título para la institución. Un victoria será clave para salir de la parte baja de la tabla y comenzar a sumar pensando en el objetivo de entrar entre los ocho.

Posibles formaciones

El cuadro Embajador tendrá la baja de Mateo García, quien se fue expulsado en Pasto.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Jorge Arias, Andrés Llinás, Danovis Banguero; Stiven Vega, Rodrigo Ureña; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Jan Angulo.

El Poderoso recupera a Yony González, quien fue expulsado frente a Cali y recibió una fecha de sanción.

Medellín: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Leyser Chaverra; Francisco Chaverra, Didier Moreno, Halam Loboa, Esneyder Mena, Leider Berrio, Jhon Montaño y Francisco Fydriszewski.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido estaba pactado en principio para el sábado 31 de enero a las 8:20, pero tuvo que ser movido para el domingo debido a la realización de un concierto. Por lo tanto, se dipustará este domingo 1 de febrero a las 8:30 p.m.

Usted podrá vivir las emociones de este partido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Viva también el minuto a minuto mediante caracol.com.co