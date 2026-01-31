La UIS habilitó nuevo acceso vial en la sede de Bucaramanga

Bucaramanga

La Universidad Industrial de Santander avanza en el proyecto de recuperación de la malla vial en los alrededores de la sede principal en Bucaramanga, buscando mejorar el acceso para los estudiantes, docentes y la comunidad en general de este sector de la capital santandereana.

“En este momento estamos realizando la recuperación del asfalto para el mejoramiento de la vía y el acceso a la universidad, específicamente hacia el nuevo edificio de Ingenierías Fisicomecánicas“, indicó Johana Badillo, ingeniera residente de la obra.

Son en total 485 metros cuadrados los que se están recuperando de la malla vial del área cercana a la carrera 25 con calle Sexta y así poder mejorar las condiciones de tránsito, seguridad y accesibilidad de los alrededores del campus universitario.

Se espera que en los próximos meses se puedan avanzar en la recuperación de más malla vial y así poder beneficiar a los cientos de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander.