Judicializan a presunto responsable de tráfico de armas y estupefacientes en zona de frontera. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Manuel Giraldo Archila, como presunto responsable de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El hombre fue capturado el pasado 22 de enero, entre los barrios Prados del Este y El Contento en Cúcuta, Norte de Santander.

Las autoridades dieron a conocer que durante los procedimientos se incautaron un revólver, cartuchos de diferentes calibres, 2.000 gramos de pasta base de coca, 1.450 gramos de marihuana tipo cripy, dos celulares, miras para armas de fuego, un proveedor, un cañón de pistola y elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes.

Es de resaltar que, en audiencia preliminar, Giraldo Archila no aceptó los cargos y un juez penal municipal con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.