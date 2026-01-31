Atención: No habrá operación aérea en el aeropuerto de Popayán este sábado 31 de enero

Hay presencia de ceniza volcánica en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Crédito: Aeronáutica Civil.

La Aeronáutica Civil informó que este sábado 31 de enero, realizarán trabajos de mantenimiento correctivo en la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia en la Ciudad de Popayán, por tal motivo la terminal contará únicamente con operaciones helicoportadas.

“En consecuencia, las operaciones comerciales estarán temporalmente suspendidas mientras se desarrollan las gestiones técnicas y las adecuaciones necesarias para corregir los peligros identificados”, indicaron en un comunicado.

Hasta el momento, no se ha determinado cuanto tiempo permanecerá cerrado el aeropuerto, mientras las autoridades evalúan las correcciones y trabajan en su pronta recuperación.

“La Aerocivil de Colombia reitera que la seguridad operacional de los pasajeros y de las operaciones aéreas prevalece sobre cualquier otro interés, y confía en que las acciones adelantadas permitirán una pronta solución y el restablecimiento seguro de las operaciones”, afirma la entidad.

Este terminal aéreo cuenta con vuelos hacia Bogotá operados por las aerolíneas CLIC y Avianca, así como rutas hacia la costa pacífica a cargo de Satena.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para obtener información sobre reprogramaciones y cambios en los vuelos.