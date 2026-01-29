Trump anuncia que se retoman los vuelos comerciales a Venezuela, ¿cuándo se reabre el espacio aéreo?

El mandatario estadounidense aseguro que, luego de conversar con Delcy Rodríguez, buscará abrir el espacio aéreo sobre Venezuela antes de terminar el 29 de enero. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente Donald Trump anunció que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró.

“Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas” aseguró Trump.

Compañías estadounidenses hacia Caracas

“Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, explicó.

“Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno” aseguró.

Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”, aseguró.

Chavismo llama a defender su industria

El chavismo vuelve este jueves a las calles de Caracas, con una marcha para defender la industria petrolera de Venezuela, mientras el Parlamento avanza en las consultas públicas de la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos impulsada por el Gobierno encargado.

Está previsto que la manifestación, que se desplazará por una zona en el oeste de la ciudad, concluya en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, según informó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, en su cuenta de Instagram.

El funcionario, quien también es secretario de movilización de calle del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que los chavistas marcharáran para “exigir respeto” a la soberanía venezolana y “la inmediata liberación de la pareja presidencial”, en alusión a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos por Estados Unidos el pasado 3 de enero durante un ataque militar en suelo venezolano.

Asimismo, el funcionario expresó el reconocimiento de la secretaría que encabeza a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconocida el miércoles como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).