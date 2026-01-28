Marco Rubio: Estados Unidos no está preparando ninguna acción militar en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.

“Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, subrayó Rubio durante su intervención en el Senado para informar de los planes de la Administración en el país latinoamericano.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas declaraciones tras haber enviado por escrito a la Cámara Alta un documento en el que no descarta “el uso de la fuerza” para obligar al Gobierno interino venezolano a colaborar con la Administración de Trump.

Durante la audiencia, Rubio aseguró que en estos momentos la única presencia militar estadounidense que hay en Venezuela son los infantes de Marina resguardando la embajada.

Sin embargo, insistió en que Trump, como comandante en jefe del Ejército, “nunca descarta sus opciones” con el objetivo de proteger los intereses nacionales: “Si aparece una fábrica de drones iraníes y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente conserva la opción de eliminarla”, ejemplificó.

Preguntado por los legisladores por si la Administración informará al Congreso en caso de una próxima acción militar en la región, Rubio dijo que no prevén una operación que les involucre de forma sostenida en Venezuela, por lo que no haría falta notificar a los legisladores.

“Todo se está desarrollando en una trayectoria muy diferente en este momento”, explicó.

La Casa Blanca no pidió permiso al Congreso para perpetrar el ataque en Venezuela del 3 de enero que resultó en el derrocamiento de Nicolás Maduro y la captura del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Rubio sostiene que se hizo lo correcto, dado que no se trató de una “guerra” ni de la “ocupación de un país extranjero”, sino una operación judicial para arrestar a dos personas buscadas por la Justicia estadounidense