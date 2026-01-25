Delcy Rodríguez propone un “verdadero diálogo político” en Venezuela que incluya a la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes que se convoque a un «verdadero diálogo político» que incluya tanto a sectores políticos «coincidentes» como «divergentes», una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (…) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país», dijo Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En respuesta, el titular del Parlamento indicó en su canal de Telegram que de «inmediato» se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz -instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe- para «emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo» Venezuela.

«Delcy Rodríguez pidió que ese diálogo tenga «resultados concretos, inmediatos» y que sea venezolano, es decir, explicó, que «no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid».

«Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela», agregó la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Un plan contra la violencia política

Delcy Rodríguez enmarcó esta tarea en el Programa para la convivencia y la paz, que cordinará -dijo- el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios del país, así como por empresarios y académicos, aunque afirmó que la lista no estaba cerrada.

Según explicó, la idea es «hacer un plan de 100 días» que tendrá como «primera tarea» el «mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela», aunque no precisó cuándo comienza.

La mandataria encargada aseguró haber compartido «visiones distintas» con las personas del Programa para la convivencia y la paz, pero «con un fin común», que es, subrayó, la paz de Venezuela.

«Pero la paz entendida en su dimensión amplia. No solamente es la paz política, social, económica, es la paz en todas sus dimensiones», precisó.

Delcy Rodríguez da una cifra de 626 excarcelados

Sumado a lo anterior, la mandataria venezolana aseguró que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, y anunció que llamará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG.

«Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad», dijo durante una reunión con parte de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores.

Rodríguez rechazó los señalamientos de ONG y familiares contra el proceso de excarcelaciones que anunció el pasado 8 de enero su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira», añadió la presidenta interina.

En ese sentido, anunció que el lunes hablará por teléfono con Türk para pedirle que verifique, a través de su oficina, «las listas de excarcelados en Venezuela».

«Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano, nos ha llevado a un costo altísimo para los niños, para las niñas, para nuestra juventud, para quienes tuvieron que sufrir el horror de una agresión militar», añadió Rodríguez en referencia al ataque de EE.UU., del pasado 3 de enero, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Las excarcelaciones en Venezuela

El presidente del Parlamento anunció hace dos semanas un proceso de liberaciones de «un número importante» de personas sin detallar identidades o el total de beneficiados. Días después, puso a disposición las listas de los excarcelados, pero hasta la fecha no han sido difundidas.

Tras el anuncio, decenas de familiares se han aglomerado a las afueras de centros de detención para pedir información sobre sus allegados, mientras ONG han denunciado retrasos y opacidad en el proceso.

La ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hablan de entre 154 y 170 liberados, respectivamente, desde el 8 de enero pasado.

Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos «no eran públicos».

Según Foro Penal, faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD estima que hay más de 942 encarcelados.

