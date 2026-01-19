11 Homicidios en el Quindío en lo que va del 2026, seis de los asesinatos en Armenia

Armenia

No paran los hechos violentos en Armenia y el Quindío el fin de semana se registraron cuatro homicidios y dos personas lesionadas con arma de fuego, ya son 11 asesinatos en lo que va del 2026 en el departamento, de los cuales seis en Armenia.

El caso más grave se presentó en el barrio Santander de Armenia dos personas entre ellos un conductor de taxi fueron asesinados en esa ciudad.

Según la Policía, Quindío dos personas fueron asesinadas con arma de fuego en la carrera 24 con calle 34, momentos en que dos personas que se movilizaban a pie los atacaron con impactos por proyectil de arma de fuego; siendo auxiliados por uniformados quienes los trasladaron a centro médico, donde fallecen ante la gravedad de las heridas.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, expresó su más enérgico rechazo frente a los recientes hechos violentos ocurridos en la ciudad, los cuales alteran la tranquilidad de la comunidad y atentan contra la convivencia y la seguridad ciudadana.

El mandatario fue enfático en señalar que no se tolerará ningún acto de violencia y que, desde el momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

En articulación con la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, la Administración Municipal anunció recompensas para las personas que suministren información veraz y oportuna que permita la identificación y captura de los responsables de estos hechos. La información será recibida con absoluta reserva.

“Rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad de los armenios y no descansaremos hasta que estos hechos sean esclarecidos”, señaló el mandatario local.

Homicidio en Montenegro

Y es que los homicidios en el Quindío, en Montenegro, un muerto y un herido dejó ataque sicarial.

Como Luis Alberto Colorado Rodríguez alias “Guicho” de 22 años de edad fue identificada la persona que fue asesinada en la madrugada del sábado 17 de enero en el municipio de Montenegro.

Este hecho se presentó en el barrio Ciudad Alegría, donde la víctima se encontraba departiendo en vía pública, cuando fue lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego, siendo trasladado hasta el hospital local donde fallece por la gravedad de las heridas, En este mismo hecho resultó lesionado un hombre de 23 años de edad, quien no presenta mayor gravedad.

Según la Policía la víctima tenía antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2019, 2020, 2021 y 2024, porte ilegal de armas de fuego en el año 2020 y violencia intrafamiliar en el año 2024.

Mujer asesinada en Calarcá

Como Rosa Viviana Herrera Torres de 38 años de edad, fue identificada la mujer que fue asesinada la tarde del domingo 18 de enero en el municipio de Calarcá a causa de atentado sicarial.

Este hecho se presentó sobre las 3:15 de la tarde, en el sector de Puente Rojo vereda Santo Domingo Bajo, momentos en que se encontraban departiendo con familiares; al lugar, llegaron 2 hombres a bordo de una motocicleta, donde uno de ellos, accionó un arma de fuego contra su integridad, siendo trasladada al hospital local, donde lamentablemente fallece a causa de las heridas.

Es de resaltar que, en este hecho resultó lesionado Juan David Benavides de 38 años de edad quien sería el esposo de la víctima y se encuentra recibiendo atención médica especializada.