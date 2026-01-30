Transportadores bloquen vía entre Bucaramanga y Bogotá

Una jornada de protesta se adelanta en la ruta 45A, en el sector de la vereda La Charca, municipio de Oiba, donde transportadores reclaman soluciones por el estado de las vías y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional.

Luisa Alejandra Grass, directora general del Comité Alianza Ciudadana y Transportadores, explicó que la movilización se desarrolla de manera pacífica y conforme a lo previsto. La jornada inició sobre las 9:00 de la mañana, con aperturas parciales de la vía en ambos sentidos durante lapsos de quince minutos.

Sin embargo, hacia el mediodía se decretó cierre total del corredor vial, medida que, según la dirigente, se mantendrá de forma indefinida mientras no haya un pronunciamiento oficial del Invías.

“Esta es una causa por el bien y la dignidad de Santander en cuanto a las vías. Desde el 6 de octubre llevamos más de 116 días sin una respuesta concreta y los acuerdos firmados no se han cumplido”, señaló Luisa Alejandra.

La protesta afecta la movilidad entre Santander, Boyacá y Cundinamarca, por lo que los manifestantes reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que atienda la situación y brinde garantías a los transportadores y usuarios de esta importante vía.