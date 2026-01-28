Gobierno de Petro recibe petición de poner punto final a las intervenciones en la empresa Air-e

Tras la crisis financiera y servicio de la empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en la Costa Atlántica colombiana (departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena), el excongresista César Lorduy envía un comunicado al presidente Gustavo Petro solicitando que, debería “poner punto final” a las intervenciones en la empresa Air-e.

Además, el excongresista reiteró que los usuarios están cansados de los cambios que no permiten una estabilidad en la empresa energética que según el, “no permiten una estabilidad del servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira”.

#EnergiaCaribe. Cero y van cuatro interventores de @Aire_Energia. Ojalá que no haya un quinto malo y menos un primero, que sea liquidador. https://t.co/gtqdgYgrlg — Cesar Lorduy (@LorduyCesar) January 25, 2026

“El primer interventor de esta empresa, que le brinda servicio de energía eléctrica a 1,3 millones de usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, fue nombrado en el mes de septiembre de 2024, cuando esta empresa apenas le debía a los generadores $500 mil millones”, dijo el excongresista.

Sale el cuarto agente interventor de Air-e en medio de la crisis financiera

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Javier Vázquez Torres, quien se desempeñaba como agente interventor de la empresa de energía Air-e, actualmente bajo control del Gobierno nacional.

Con su salida, se convierte en el cuarto agente interventor que deja el cargo en apenas año y medio, desde que el Gobierno asumió el control de la compañía, tras las salidas de Carlos Diago, Edwin Palma y Diana Bustamante.

Esta renuncia generó reacciones en la región Caribe. Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, advirtió que este nuevo cambio aumenta la incertidumbre en el sector eléctrico regional.

“La renuncia de Nelson Vázquez como cuarto agente interventor de Air-e le agrega otro grado de incertidumbre al sector eléctrico en la región Caribe, particularmente en los departamentos donde opera la empresa, en los que habitamos más de cinco millones de personas”, señaló.