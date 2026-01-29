Corte de agua a partir del viernes 30 de enero en más de 80 barrios de Bucaramanga y Floridablanca

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, informó que, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento preventivo en el canal de aducción que abastece la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Flora, se suspenderá el servicio de agua potable en los sectores suroriental del municipio de Bucaramanga y nororiental del municipio de Floridablanca.

Aquí le contamos todo lo que debe saber para que se programe, pues la medida cobijará a cerca de 76 mil hogares.

Horario y fecha del corte de agua

El acueducto indicó que se verán afectados alrededor de 90 barrios, que no tendrán el servicio de agua desde el viernes 30 de enero a las 7:00 p.m., hasta las 7:00 a.m. del sábado 31 de enero de 2026, por lo que recomiendan hacer uso racional del agua y prepararse para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.

Sectores y barrios afectados:

Distrito norte alto: Mejoras Públicas, Sotomayor, Cabecera del Llano, El Prado, Álvarez, Las Américas, La Aurora, Bolarquí, Mercedes, Campestre, Conucos. Universidad, UIS, Sotomayor, San Alonso, Quinta Brigada, Quinta Dania, Galán, El Prado, Los Alpes, Alarcón, Antiguo campestre, Puerto rico y pilas públicas.

Distrito La Flora: Albania, Morrorico, El Diviso, Miraflores, La Malaña, Los Sauces, Venado de Oro, Los Pinos, Batallón Caldas y pilas públicas del sector.

Distrito La Malaña : Buenos Aires, Miraflores, Miramanga y pilas públicas del sector.

Distrito Pan de Azúcar : Santa Helena, Balcones de Santa Helena, Arrayanes, Alares, El Reposo, Oasis, Sierra Verde, UDES, Las Colinas, La Trinidad, Balcón del Lago, Los Cedros, Pan de azúcar, Altos de Pan de Azúcar, Diamante I, Lagos del Cacique, Guayacanes, San Expedito y Pilas Públicas del Sector.

Distrito Tejar: Quintas del Cacique etapas 1, 2, 3, 4 y 5, Palmeras del Cacique 1 y 2, Hacienda del Cacique, Cacique Imperial, Tesoro del Cacique, Portal del Cacique, Conjuntos Santa Bárbara 1 y 2, La Gran Reserva, Neomundo, Centro Comercial Cacique, Estadio La Flora, Serrezuela 1 y 2, Hispania, Britania, Germania, Cacique Ipaná, Parroquia Cristo Misionero, Conjunto Residencial Monterrey, La Pedregosa, La Libertad, Barrio Caldas, Altoviento, Zapamanga I y IV, Tenza, Santa Fe, San Bernardo, Hacienda San Juan, Girasol, Altos de Tajamar, Balcones del Tejar 1,2,3,4 y 5, Santa Mónica, Altos de la Pradera, Altos del Cacique, Altos del Lago, Asturias, Bosques del Cacique, Urbanización Fátima, Mirador de Fátima, Balcones de la Colina, Colegio Instituto Caldas, San Martin, Portofino, Torres de Alejandría, Las Casitas, Boulevard del Cacique, Mirador del Cacique, Torres del Portón 1,2,3 y 4 y Pilas Públicas del Sector.

Distrito Cabecera : Altos de Cabecera, Avenida el Jardín, El Jardín, Terrazas, La Floresta, y Quebrada la Iglesia, Cabecera del Llano.

: Altos de Cabecera, Avenida el Jardín, El Jardín, Terrazas, La Floresta, y Quebrada la Iglesia, Cabecera del Llano. Distrito Centro: Campo Hermoso, Alfonso López, La Joya, San Miguel, Chorreras de Don Juan, García Rovira, Primero de Mayo, Centro, Santander, 23 de junio, Candiles, Pantanos I, II y III, Don Bosco, La Esmeralda, La Palma, Quinta Estrella, Urbanización Villa del Prado, Urbanización Los Búcaros, Cárcel Modelo, Hospital Psiquiátrico San Camilo e instalaciones de Medicina Legal.

“El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga presenta excusas por los inconvenientes que esta suspensión pueda generar y recomienda a los usuarios realizar un uso racional del agua, haciendo un manejo adecuado de los tanques de almacenamiento, con el fin de mitigar los efectos durante el período de interrupción del servicio”, comunica el amb.