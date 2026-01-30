Real Madrid vuelve a enfrentarse al Benfica en Champions League: Así quedaron los Playoffs

Benfica y Real Madrid volverán a enfrentarse en la presente edición de la Liga de Campeones. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images) / Jose Manuel Alvarez Rey

Luego de lo que fue la emocionante victoria 4-2 en Lisboa, con un gol del arquero ucraniano Anatoli Trubin a los 90+8 minutos, Real Madrid y Benfica volverán a enfrentarse, esta vez en los playoffs de la Liga de Campeones.

El duelo entre españoles y portugueses es uno de los más atractivos en esta instancia de la Champions, que también contará con el clásico francés entre París Saint-Germain, vigente campeón, y el Mónaco.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo del repechaje de la Champions, en busca de un lugar en los octavos de final de la competencia. Los próximos duelos del certamen, aún con fecha por definir, se estarán disputando a mediados del mes de febrero y durante su última semana.

¿Contra quién jugarán los colombianos?

Además del duelo de Richard Ríos, cuya presencia aún es incierta en el Benfica, contra el Real Madrid, cinco colombianos más estarán en esta ronda de la Liga de Campeones.

Kevin Medina y Camilo Durán, en el Qarabag, estarán enfrentando al Newcastle de Inglaterra; mientras que habrá duelo de compatriotas en la serie Galatasaray Vs. Juventus, por el lado de los turcos estarán Yaser Asprilla y Dávinson Sánchez; por los italianos, Juan Cabal.

Playoffs de la Liga de Campeones