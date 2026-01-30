Petrismo tilda de “política” suspensión del decreto de emergencia; oposición dice que es “histórica”

Los representantes a la Cámara Christian Garcés y Heráclito Landínez debatieron sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de la emergencia económica, expedido por el Gobierno Nacional.

Lea también: Apartan a magistrado Ibáñez de la discusión del decreto de emergencia económica

El representante Garcés, del Centro Democrático, dijo que este es “un hecho histórico” y que hay que organizar las finanzas públicas disminuyendo los gastos de funcionamiento que, según él, “vienen creciendo”.

“El presidente, sea el que sea, no puede atropellar al Congreso de la República, como lo hizo sacando un decreto de emergencia económica que no cumple con las obligaciones constitucionales e imponiendo impuestos aunque el Congreso no estuvo de acuerdo con ellos”, dijo.

El congresista tildó de “deshonesta” la decisión que tomó el Gobierno de expedir los decretos pese a que la Corte iba a entrar en vacancia judicial, en el pasado mes de diciembre.

Le puede interesar: Los departamentos son los ganadores con la suspensión del decreto: gobernador de Antioquia

A su turno, Landínez, representante del Pacto Histórico, aseguró que la la Constitución le da la facultad al presidente Gustavo Petro para declarar una emergencia económica, por lo que consideró que el mandatario actuó legalmente.

“Lo que hizo la Corte, de manera extraordinaria y de manera única, porque nunca lo había hecho después de 35 años, es decretar medidas cautelares para suspender el decreto, lo que significa suspender el cobro de los impuestos a los más ricos”, señaló.

Y agregó que este “no es buen precedente para el país” porque, a su juicio, la Corte “pierde legitimidad”.

Por último, señaló que hay varios magistrados de la Corte que emiten opiniones políticas contra el presidente de la República.

“Nos parece una decisión más de corte político que constitucional y de fondo”, añadió.

Le puede interesar: Gobierno, empresarios y políticos colombianos reaccionan a la suspensión de la emergencia económica

¿Qué dijo la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país. La decisión se mantendrá mientras el alto tribunal analiza el caso y toma una determinación definitiva.

Con esta suspensión, la emergencia queda sin efectos por ahora y el Gobierno no podrá aplicar las medidas extraordinarias ni los decretos derivados de esa declaratoria hasta que la Corte se pronuncie de fondo. La medida busca evitar impactos inmediatos mientras se revisa si la decisión del Ejecutivo se ajusta a la Constitución.