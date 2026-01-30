Mintrabajo Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno presentará propuesta de Asamblea Constituyente

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló durante un conversatorio del Partido En Marcha que el Gobierno Nacional presentará ante el nuevo Congreso de la República una propuesta orientada a avanzar hacia una Asamblea Constituyente.

“Desde el Gobierno estamos promoviendo un proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República, o que incluso podría ser radicado por la ciudadanía, el próximo 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso”, explicó Sanguino, al señalar que esta iniciativa hace parte de la agenda política del Ejecutivo.

El jefe de la cartera laboral enfatizó que la clase trabajadora requiere una prioridad legislativa clara para continuar ampliando y garantizando los derechos laborales en el país. “Debe ser una prioridad legislativa del próximo gobierno o de una constituyente, porque esta propuesta también va a estar gravitando sobre nosotros”, sostuvo.

En ese mismo contexto, el presidente Gustavo Petro reiteró su llamado a la movilización ciudadana tras la suspensión provisional del decreto de emergencia y las dificultades que han enfrentado las reformas sociales, incluido el salario vital. “El camino del voto y de la firma de las personas debe ser convocado y el pueblo decide”, afirmó el mandatario.

