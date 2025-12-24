¿Próximo Congreso votará una Asamblea Constituyente como quiere Petro? Debate de candidatos
Para analizar la coyuntura pasaron por los micrófonos de La W los candidatos al Senado, Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, y Gustavo García, del Frente Amplio Unitario.
¿Próximo Congreso votará una Asamblea Constituyente como quiere Petro?: Debate de candidatos
03:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Jorge Enrique Robledo y Gustavo García. Fotos: Colprensa y Suministrada.
En medio de una alocución en la noche de este martes 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro volvió a defender el decreto de emergencia económica, y aseguró que ante las intenciones de tumbarlo, en Colombia habría un bloqueo institucional.
Por eso, según Petro, ya tiene lista una ley que será radicada ante el Congreso, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que dice él, será una discusión para el nuevo Congreso, que se elija el 8 de marzo del 2026.
Apropósito, pasaron por los micrófonos de La W los candidatos al Senado, Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso, y Gustavo García, del Frente Amplio Unitario.
Para García, la propuesta de una Constituyente “es una una propuesta valiente, creo que atiende a un clamor ciudadano que es precisamente el de modificar las la Constitución”.
Y aseguró que respaldaría esa propuesta, pues si bien hay una parte de la Constitución que tiene que ver con los derechos, lo sustancial, pero “otra parte es la orgánica. Yo sí coincido en que esa parte orgánica debe ser ampliamente revisada y modificada, porque realmente nos hemos dado cuenta que la institucionalidad no atiende ni a los presupuestos de eficiencia ni de regiones, ni de nada”.
Por su parte, Robledo dijo que no se trata de un asunto menor, “de unas reformitas”. Y dijo que sería otra vez un “cañazo de Petro”.
Aseguró ya que el Gobierno no tuvo los votos con qué impulsar una Asamblea en este cuatrienio, “y en el próximo menos puede hacer eso. No va a sacar los mismos senadores que sacó la vez pasada, entonces ese es un cañazo para alborotar a sus bases y llenarlos de entusiasmo.
Agregó: “Yo llamo al presidente y a los petristas a que respeten a los colombianos y no nos sigan tratando como si fuéramos idiotas, porque no somos idiotas”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
¿Próximo Congreso votará una Asamblea Constituyente como quiere Petro?: Debate de candidatos
03:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles