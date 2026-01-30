Ante la declaratoria de exclusión del pueblo, debemos ir a las calles: Petro llama a constituyente

AME393. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/03/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla este martes, en la Plaza de Bolivar de Bogotá (Colombia). Petro llamó al pueblo a rebelarse contra quienes se oponen a sus reformas a la salud y laboral, que están empantanadas en el Congreso donde corren el riesgo de hundirse en la Comisión Séptima del Senado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El presidente Gustavo Petro ratificó su llamado a las calles ante la suspensión provisional del decreto de emergencia y las trabas para el paso de las reformas sociales y el salario vital.

“El camino del voto y de la firma de las personas debe ser convocado y el pueblo decide“, señaló.

Y es que la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto 1390 del 22 de diciembre del 2026 que contempla emergencia económica y social en todo el territorio nacional, causó revuelo en el Gobierno, y advertencias por parte del presidente Petro frente a las consecuencias que podría generar para el país.

Dijo que, un dirigente como él “no puede contemplar pasivamente lo que pasa”, y señaló que la única forma de contrarrestar “el intento de la exclusión total” es una constituyente.

Por lo cual, aunque aún no hay una fecha estipulada, volvió a reiterar su llamado a las calles, para “apoyar, de manera pacífica y alegre, la ola popular”.

¿Qué más dijo Petro?

El presidente rechazó lo que el considera como el “intento de la exclusión total”, y señaló que debe ser contrarrestado con contundencia por el poder de la Asamblea constituyente.

“El intento de la exclusión total, el No definitivo al derecho y la democracia debe ser respondido en paz, pero con contundencia por el constituyente que hoy se acerca a votar por el constituido que hace las leyes y debe acercarse también, a la solicitud de la firma por la constituyente que cambie los vientos retardatarios y permita el avance del país”.