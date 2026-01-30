Malalma llega al Festival Centro con su alquimia sonora latintrip

Este sábado 31 de enero, en el marco del Festival Centro, que celebra su edición número 17, la ciudad se prepara para vivir una intensa jornada musical que activará el corazón de la capital a través de una red de 10 escenarios entre teatros, universidades, espacios públicos y circuitos independientes. Entre los artistas invitados se destaca la agrupación Malalma, una de las propuestas más potentes del line up oficial del festival.

Malalma es el proyecto liderado por el compositor colombiano Sergio Arias, quien ha construido a lo largo de su carrera una auténtica alquimia sonora que fusiona funk, salsa, folclor, rap y electrónica en un lenguaje propio denominado Latintrip. La banda se presentará este sábado 31 de enero a las 10:00 p. m. en Casa Magola Centro Cultural, ubicada en la carrera 2 No. 17-60, en el tradicional sector de Las Aguas.

Con más de 25 años de trayectoria artística, Sergio Arias ha sido cofundador de reconocidas agrupaciones como Sidestepper, Cabuya y Malalma, compartiendo escenario con destacados músicos colombianos como Teto Ocampo, Richard Blair y Tico Arnedo, entre muchos otros. Su propuesta musical es un viaje de ida y regreso por la geografía latinoamericana, donde se entrelazan el soul con el berroche colombiano, el blues con el danzón, y el funk con la salsa, dando forma a un universo sonoro que rompe estereotipos y abre nuevas búsquedas creativas.

El ensamble de Malalma se caracteriza por su solidez y una energía arrolladora que conecta de inmediato con el público. Esa fuerza quedó evidenciada recientemente en la Feria de la Ciudad Bonita de Bucaramanga, donde la banda desplegó todo el poder de su propuesta en vivo. En 2024, Malalma lanzó su álbum Assgar Attatá, resultado de seis años de exploración musical, con canciones como El Mambé, un tributo a la cantaora de música popular Irene Martínez, y La Nave Maya, una explosiva mezcla de guaracha y jazz, entre otros temas.

La trayectoria de Sergio Arias también ha sido reconocida en el ámbito audiovisual. Fue galardonado en los Premios Nuestra Tierra como Mejor Banda Sonora por su trabajo en la película Sin tetas no hay paraíso, y en 2011 obtuvo el Bogocine de Oro a Mejor Banda Sonora por el filme El Arriero. Su proyección internacional lo llevó al Festival Colombiage en Londres, donde ingresó al mercado inglés, y en 2006 visitó México, país donde alcanzó gran aceptación con la canción Turn It Up, ganadora del premio OMusic como la canción más importante entre México y Colombia, con un jurado integrado por figuras de bandas como Maná, Café Tacuba y Maldita Vecindad.

En 2014, Arias llevó el concepto Malalma hasta Australia, junto al pianista Iván Ortega y el baterista y creador Mauricio Montenegro. Este formato de trío reafirmó la esencia del proyecto con un sonido compacto, brillante y cargado de magia, comparable a un día de verano: preciso, tecnológico y con una personalidad contundente que impacta en cada escenario que pisa.