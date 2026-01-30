Karol G es una de las estrellas que presentará uno de los premios en los Grammy este próximo domingo

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: EDITORIAL USE ONLY. Karol G attends the red carpet during the 26th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Omar Vega/FilmMagic) / Omar Vega

La cantautora colombiana Karol G fue anunciada como una de las presentadoras de uno de los premios que se entregarán en la gala de los Grammy de este próximo domingo, 1 de febrero.

Junto a ella también estarán presentando otros galardones Harry Styles, Carole King, Charli XCX, Chappell Roan, entre otros, además de un presentador sorpresa adicional que se revelará la noche de los Grammy.

Por otra parte, Lady Gaga será una de las artistas que se presentarán esa noche.

Le puede interesar: Morat anuncia conciertos en Bogotá ¿superará el récord de Beéle?: Fechas confirmadas

Otros que también estarán junto a ella en el escenario de los Grammy son Alex Warren, conocido por el éxito “Ordinary”.

Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers y Slash y Duff McKagan, guitarrista y bajista de los Guns N’ Roses.

El canadiense, Justin Bieber, regresará luego de cuatro años de ausencia de la ceremonia.

Lea también:

Además, cantarán las británicas Lola Young, conocida por su sencillo “Messy”, que se hizo viral en TikTok, y Olivia Dean, número dos en la lista del Billboard Hot 100 con su éxito “Man I Need”.

Otros intérpretes son Lauryn Hill, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter.

La ceremonia se llevará a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, y será conducida por el comediante y presentador de televisión sudafricano, Trevor Noah, transmitida desde las 8:00 p.m, hora de Colombia.