Maluma y Kany García cantando salsa en 1+1 así suena

Una vibrante salsa romántica que sorprende por su frescura, su sonido caribeño y la química artística entre ambos intérpretes

KANY GARCIA Y MALUMA UNO MAS UNO CORTESIA SONY COL

Dos de las voces más influyentes de la música latina global, Maluma y la cantautora puertorriqueña Kany García, presentan “1+1”, una colaboración inesperada que combina el romanticismo característico de García con la versatilidad y el carisma del colombiano.

El resultado es una salsa moderna, cálida y vibrante, construida sobre un sonido caribeño que invita a vivir el amor sin reservas.

“1+1” destaca por su producción refinada, donde conviven arreglos de metales, percusiones orgánicas y un coro poderoso que refuerza el espíritu pasional del tema. La canción nace del deseo de ambos artistas por explorar nuevas fusiones y encontrar un punto común entre sus estilos: la emoción genuina en la interpretación y la apuesta por historias que conectan con el público.

La letra celebra el amor como un encuentro que suma, que construye y que transforma, enfatizando la química que surge cuando dos mundos artísticos se encuentran sin perder su esencia. Maluma aporta su sello melódico y su naturalidad en los ritmos tropicales, mientras que Kany García imprime su sello autoral, su fuerza interpretativa y su sensibilidad narrativa.

La colaboración no solo sorprende por la combinación vocal, sino por el mensaje: una invitación a entregar el corazón sin cálculos, a permitirse sentir y a celebrar la unión como fuerza transformadora. “1+1” se proyecta como una de las fusiones más llamativas de la temporada, con el potencial de conectar con audiencias diversas y consolidarse como un nuevo estandarte romántico en clave de salsa.

