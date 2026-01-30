La Banda Sinfónica Nacional abre temporada en Tunja
El Teatro Bicentenario será escenario del concierto inaugural de la Banda Sinfónica Nacional, un evento cultural de alto nivel con presencia del Ministerio de Cultura.
Tunja fue elegida como sede para la apertura de la temporada Nuevos Horizontes de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, que se presentará el próximo 3 de febrero en el Teatro Bicentenario, uno de los escenarios culturales más importantes del departamento.
El evento contará con la presencia de la ministra de Cultura y autoridades regionales, y hace parte de una estrategia de descentralización cultural que busca llevar espectáculos de alto nivel a las regiones.
Desde el Ministerio de Cultura se destacó que Boyacá tiene una tradición musical sólida y un público que responde a este tipo de propuestas. «...Queremos que la cultura llegue a todos los territorios, no solo a las grandes capitales...», señaló la ministra.
El concierto será de entrada libre y espera congregar a estudiantes, músicos y público general, fortaleciendo el acceso a bienes culturales de calidad.
Gestores culturales celebraron la elección de Tunja como sede y resaltaron la necesidad de mantener una agenda cultural constante, más allá de eventos puntuales.