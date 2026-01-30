Jugadores del Bucaramanga acompañaron a la familia de Camilo Rojas en su velación

El duelo por la muerte de Camilo Rojas llevó a jugadores del Atlético Bucaramanga hasta la funeraria donde se realizaba su velación.

En la noche del 29 de enero, jugadores del Atlético Bucaramanga llegaron hasta la funeraria San Pedro de Bucaramanga para acompañar a la familia de Camilo Rojas.

Entre los futbolistas que asistieron estuvieron Aldair Quintana, Fabián Sambueza, Luciano Pons, Jefferson Mena, Freddy Hinestroza y Leonardo Flores.

El joven hincha murió en Cúcuta tras finalizar el clásico del oriente colombiano frente al Deportivo Cúcuta.

A su llegada, fueron recibidos entre aplausos por las personas que se encontraban en el lugar, mientras expresaban sus condolencias y mensajes de apoyo a la familia.

#Luto | Jugadores del Atlético Bucaramanga llegaron hasta la funeraria San Pedro para acompañar la despedida de Camilo Rojas, el hincha que murió en Cúcuta tras finalizar el clásico del oriente colombiano. pic.twitter.com/Z3AngbYExB — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 30, 2026

El acompañamiento del plantel se sumó a los pronunciamientos públicos en rechazo a la violencia alrededor del fútbol. Entre ellos estuvo el del mediocampista argentino Fabián Sambueza. El jugador envió un mensaje de fortaleza a la familia de Camilo y a sus amigos.

“Queremos mandarles mucha fortaleza y energía positiva a la familia de Camilo, a sus amigos y allegados. De parte mía y de todos mis compañeros, les enviamos un gran abrazo. Nos entristece demasiado no poder hacer nada. Otra vez el fútbol se cobra una vida. No puede seguir pasando esto”, expresó el jugador.

Sambueza también hizo un llamado a los hinchas y simpatizantes de todos los equipos a respetar la vida. “El fútbol va más allá de los colores que representamos. Ojalá podamos luchar por un fútbol sin violencia, en paz, que sea un espectáculo para todos y que todos puedan volver a casa y abrazar a sus familias”, agregó.

Durante la velación, amigos e hinchas también llegaron hasta la funeraria con banderas y trompetas. En el lugar se escucharon cánticos en memoria de Camilo y se exhibió una bandera con su fotografía, como parte de los gestos de despedida propios de la hinchada a la que pertenecía.