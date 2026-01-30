Italia juzgó a seis personas por el naufragio de un barco de migrantes que dejó 94 muertos

Cuatro policías y dos guardacostas italianos comenzaron el viernes a ser juzgados en Crotone (sureste de Italia), acusados de haber tardado demasiado en rescatar un barco de migrantes en 2023, en cuyo naufragio murieron 94 personas.

La tragedia, ocurrida frente a la costa de la región de Calabria, es la peor que ha vivido Italia en los últimos diez años.

Lea también: Requisitos clave del nuevo plan de regularización de inmigrantes en España: plazos y documentación

Entre las víctimas había 35 niños cuando la embarcación encalló en los roquedales frente a la ciudad de Cutro el 26 de febrero de 2023.

Todos los acusados, cuatro oficiales de la Guardia di Finanza (GDF), la policía financiera que también patrulla los mares italianos, y dos miembros de los guardacostas estuvieron presentes el viernes en el primer día de su juicio en Crotone, una ciudad cercana a Cutro, indicaron medios locales.

Están acusados de homicidio involuntario y naufragio “por negligencia”, un delito contemplado en el código penal italiano.

El barco sobrecargado había zarpado desde Turquía con personas procedentes de Afganistán, Irán, Pakistán y Siria. Alrededor de 80 lograron sobrevivir.

Las autoridades estiman que otras personas pudieron haber fallecido en el naufragio, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados.

Las acusaciones contra los agentes se refieren a una operación de búsqueda y rescate que nunca se realizó, pese a que las autoridades tenían conocimiento de la presencia del barco durante varias horas.

Un avión de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras, (Frontex), había detectado la embarcación en apuros poco después de las 23h00, a unos 38 kilómetros de la costa, e informó a las autoridades italianas.

Sin embargo, un navío enviado posteriormente por la GDF dio la vuelta debido al mal tiempo, y la embarcación acabó partiéndose contra los roquedales cerca de la playa, aproximadamente cuatro horas más tarde.

Le puede interesar: Regulización de migrantes en España cuenta con estudios que revelan una economía positiva: Elma Saiz

Los fiscales acusan a la policía y a los guardacostas de mala comunicación y de retrasar la actuación después de que inicialmente se considerara que la embarcación justificaba una operación de policía marítima.