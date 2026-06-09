Disturbios en Irlanda del Norte luego de que un sudanés apuñalara a un hombre

A pesar del rechazo conjunto expresado por las autoridades políticas, manifestantes incendiaron vehículos y bloquearon calles criticando el ataque. (Foto: Charles McQuillan/Getty Images) / Charles McQuillan

Manifestantes bloquearon varias calles en Belfast (Irlanda del Norte) e incendiaron vehículos, incluido un autobús, al día siguiente de un ataque con cuchillo por parte de un refugiado sudanés.

La policía norirlandesa y las autoridades británicas multiplicaron los llamados a la calma, tras el ataque cuya grabación en vídeo conmocionó al país.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, comenzaron a concentrarse en Belfast. En varios puntos de la ciudad se veían columnas de humo, en medio del sobrevuelo de helicópteros de la policía.

Rechazo político

Los líderes de los principales partidos de Irlanda del Norte condenaron el apuñalamiento de una persona en Belfast perpetrado por un ciudadano sudanés, al tiempo que pidieron calma para dejar que la justicia actúe, ante la creciente tensión entre la población local.

En un inusual comunicado conjunto, los dirigentes del Sinn Féin, Partido Democrático Unionista (DUP), Alianza, Partido Unionista del Ulster (UUP) y Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) se declararon “unidos” en la condena de este “horrible incidente”, ocurrido en la noche del lunes en el norte de la capital de la provincia británica.

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Disturbios en Belfast, Irlanda del Norte. (Foto: PA/PA Images via Getty Images) / PA - PA Images Ampliar Disturbios en Belfast, Irlanda del Norte. (Foto: PA/PA Images via Getty Images) / PA - PA Images Cerrar

También el jefe del Gobierno británico, Keir Starmer, calificó hoy el ataque de “repugnante” y prometió tolerancia cero con “escenas tan aborrecibles de violencia como esta en nuestras calles”.

El ataque

La Policía norirlandesa (PSNI) confirmó que un hombre de unos 40 años fue apuñalado hacia las 10:30PM hora local y que está hospitalizado con “heridas importantes” en la cara, cuello y espalda. Un individuo de nacionalidad sudanesa de unos 30 años se encuentra detenido por supuesto intento de homicidio.

“No hay lugar en nuestra sociedad para este tipo de brutalidad”, subrayaron hoy los cinco grandes partidos norirlandeses.

“Reconocemos la angustia y el temor que este incidente causará en la comunidad local. Instamos a la gente a no compartir las imágenes o videos profundamente perturbadores, ya que su carácter gráfico solo serviría para volver a traumatizar a las personas involucradas”, dice el comunicado.

División política

Disturbios en Belfast, Irlanda del Norte. (Foto: Charles McQuillan/Getty Images) / Charles McQuillan Ampliar Disturbios en Belfast, Irlanda del Norte. (Foto: Charles McQuillan/Getty Images) / Charles McQuillan Cerrar

Los cinco dirigentes políticos reiteraron su compromiso para garantizar que “la violencia y el odio, en cualquiera de sus formas” no generen división: “Pedimos calma y que se permita el espacio necesario para que la Justicia siga su curso.”

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La líder del Sinn Féin y ministra principal norirlandesa, la nacionalista Michelle O’Neill, describió el ataque en su cuenta de X de “espeluznante” y destacó la “valentía” de los miembros de la comunidad local “que pusieron en riesgo su propia seguridad en un esfuerzo por detener” el ataque.

Su adjunta en el Ejecutivo de poder compartido, la unionista Emma Little-Pengelly defendió el derecho de la ciudadanía a “sentirse segura” y apeló a la calma ante “una situación claramente tensa y preocupante”.

Varias ciudades de Irlanda del Norte han sido escenario en los últimos años de protestas violentas organizadas después de incidentes atribuidos a la comunidad migrante de la provincia.