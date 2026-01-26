España regularizará 500.000 inmigrantes ilegales, así son los beneficios

Un centenar de personas migrantes, llegadas en las últimas 24 horas, han pasado la noche en la carpa habilitada en el puerto de Arrecife, ante la falta de medios en la isla. EFE/ Adriel Perdomo / Adriel Perdomo ( EFE )

La medida, pactada con Podemos y apoyada por Sumar se dio a conocer en un acto celebrado en Madrid bajo el título “Regularización Ya” , beneficiaría a “todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia”; según explica Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos y simpatizante del precandidato presidencial Iván Cepeda.

Hoy hemos podido agradecer a @PizarroMariaJo la dignidad de Colombia para el mundo frente al imperialismo y la fortaleza de una comunidad colombiana en España comprometida y luchadora. Colombia elige pronto Iván Cepeda o Trump, Colombia o colonia de EEUU. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/JdkBEcPPVr — Irene Montero (@IreneMontero) January 9, 2026

De acuerdo con las primeras informaciones, las personas podrán hacer el trámite con el empadronamiento, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Además, la admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno.

#MUNDO| El Gobierno de España regularizará a 500 mil inmigrantes ilegales con un decretazo para eludir al Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros aprobará este martes 27 de enero el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de… pic.twitter.com/VRwpkcJAP9 — Caracol Radio (@CaracolRadio) January 26, 2026

Ante el anuncio, uno de los primeros en pronunciarse fue Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha VOX, y con quien el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión en las últimas semanas en Madrid, quien catalogó la iniciativa de regularización masiva de inmigrantes como “un aceleramiento de invasión”.