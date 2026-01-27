Consejo de Ministros español da el pistoletazo de salida al decreto de regularización de migrantes

El anuncio fue hecho por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, quien en una rueda de prensa explicó que en cuanto a los requisitos, la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre del 2025 y a personas que hayan entrado al país antes de esta misma fecha y que lleven un máximo de 5 meses en España.

Para acreditar dicha permanencia los solicitantes deben adjuntar, además de sus pasaportes y certificados de antecedentes penales en sus países de origen, documentos públicos o privados como por ejemplo, contratos de trabajo, alquiler o informes sanitarios. La autorización por la que se les regularizará será de residencia con permiso de trabajo y tendrá una vigencia de un año.

En cuanto al proceso de tramitación, la ministra ha sido enfática en afirmar que el objetivo del Gobierno es llevar a cabo todas las regularizaciones en un plazo de tres meses a partir del mes de abril, fecha en el cual comenzará a regir este decreto.

Otro de los aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta, es que el Gobierno español tendrá 15 días hábiles para dar respuesta a la petición de regularización y que desde que entre en vigor la persona podrá empezar a trabajar desde el primer día.

Por último, Saiz anunció que se protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos menores de los solicitantes que ya estén en España. En este caso, su vigencia será de cinco años.

La vías para presentar dicha tramitación son delegaciones de gobierno, oficinas de seguridad social y telemáticamente

De acuerdo con un informe desarrollado por el centro de análisis Funcas, América Latina encabeza la lista de migrantes irregulares que viven en España; segmentados por país el primer lugar lo tiene Colombia, con cerca de 290 mil personas, seguido por Perú con 110 mil y Honduras con 90 mil.