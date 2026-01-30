Incautan media tonelada de coca y marihuana en la vía San Faustino, en Cúcuta

Cúcuta

A través de actividades de inteligencia y despliegue táctico de las autoridades, y en el marco de la estrategia nacional “Seguridad, Dignidad y Democracia”, uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta incautaron media tonelada de coca y marihuana, en zona rural de esta ciudad.

El operativo liderado por unidades del Grupo de Operaciones Especiales - GOES -, dejó la captura de un hombre, vinculado al transporte del estupefaciente en esta zona de frontera.

Según lo dieron a conocer las autoridades, el operativo se desarrolló en el sector de Santa Cecilia, sobre la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de San Faustino. Allí, mediante labores de inteligencia y un despliegue táctico coordinado, los uniformados detectaron una camioneta en la que se pretendía camuflar el cargamento.

Una vez se adelantó la inspección al vehículo, en su interior fueron hallados aproximadamente 500 kilos de cocaína y marihuana, que según las autoridades, tenían como destino final estructuras criminales dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes.

“Son 500.000 dosis menos en las calles y una afectación cercana a los 2.300 millones de pesos para estas estructuras delincuenciales”, indicó el coronel Jimmy Belalcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.