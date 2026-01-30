El estadio El Sol, cerca de abrir tras millonaria inversión

El alcalde de Sogamoso anunció que el estadio El Sol podría entrar en funcionamiento entre febrero y marzo, tras una inversión superior a los 40 mil millones de pesos, destinada a modernizar este escenario deportivo emblemático de la ciudad.

Según la administración municipal, las obras se encuentran en su fase final y solo restan ajustes técnicos y administrativos para la entrega oficial. El proyecto ha tenido retrasos y cuestionamientos, pero ahora estaría próximo a su culminación.

«...El compromiso es entregar un estadio funcional, seguro y digno para los deportistas y la ciudadanía...», afirmó el alcalde, quien también confirmó cambios puntuales en su gabinete y la próxima entrada en vigencia del taxímetro.

El escenario no solo será destinado al fútbol profesional, sino también a eventos culturales y deportivos de gran formato, con el objetivo de dinamizar la economía local.

Sectores ciudadanos han pedido vigilancia sobre la entrega final y el uso de los recursos, recordando que se trata de una de las inversiones públicas más altas realizadas en Sogamoso en los últimos años.