Despide el primer mes del año con la programación cultural de Caracol Radio

Medellín, Antioquia

El cierre de enero de este año coincide con el fin de semana del 30 y 31, y el sector cultural se suma a la amplia oferta de eventos para disfrutar de la ciudad.

La variada programación cultural y artística para este fin de semana cuenta con conciertos alternativos, cine al aire libre, noches extendidas de arte en el MAMM y mucho más.

Tradicional Noche Extendida del MAMM

El Museo de Arte Moderno de Medellín regresa con la primera Noche Extendida del año para ofrecer a la comunidad su oferta cultural y brindar la última oportunidad de visitar las exposiciones temporales del museo, disponibles hasta el 22 de febrero.

Desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., el museo tendrá entrada completamente gratuita para quienes deseen disfrutar de recorridos guiados, arte y cine.

Entre las exposiciones abiertas se encuentran Bubuia. Aguas como fuente de imaginaciones y deseos; Lleébu; Amazonía colombiana: sonidos y lenguas indígenas en riesgo; Señal abierta. Lenguajes del arte actual y El jardín de Khoka Project, con recorridos programados a las 6:30 p. m. y 7:30 p. m.

Zootopia 2 al aire libre

La gran pantalla del museo, ubicada en la plazoleta central, se encenderá a las 7:00 p. m. para proyectar una nueva función de cine al aire libre con la película animada Zootopia 2.

Freedom Festival Medellín 2026

En el contexto musical, el Freedom Festival 2026 se realizará en Plaza Mayor del 6 al 8 de febrero, con 72 horas continuas de pura energía.

Con más de 50 artistas internacionales, entre ellos Adam X, Shed y Mark Williams, tres escenarios simultáneos y una experiencia visual creativa, el festival reunirá a aficionados de la música electrónica en un rave de talla internacional.

En este mismo contexto, el dúo musical suizo-ecuatoriano abrirá un nuevo escenario con su presentación en Medellín como parte del South America Tour 2026. Estarán en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez el 31 de enero a las 8:30 p. m.

Casa Libre: viernes con una película de Almodóvar

Finalmente, este viernes inicia la proyección semanal de diversos filmes del director español Pedro Almodóvar, a las 5:00 p. m., en la librería y café Casa Libre, ubicada en Laureles.