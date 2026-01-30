Definidos los play-offs de la Europa League: cruces, fechas y protagonismo colombiano

El sorteo de la ronda de repechaje para acceder a los octavos de final de la UEFA Europa League se celebró este viernes en Nyon, Suiza. Los clubes fueron emparejados según su posición al cierre de la fase de liga, formando parejas entre cabezas de serie y no cabezas de serie. De allí salieron los ocho cruces que definirán quiénes avanzan a los octavos de final.

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:

-Ludogorets vs Ferencváros

-Dinamo Zagreb vs Genk

-Celtic vs Stuttgart

-Brann vs Bolonia

-Panathinaikos vs Viktoria Plzen

-PAOK vs Celta de Vigo

- Fenerbahçe vs Nottingham Forest

-Lille vs Estrella Roja de Belgrado.

Todos los partidos se disputarán en ida y vuelta, respectivamente, los días 19 y 26 de febrero.

Más allá del atractivo general de los cruces, el foco también está puesto en la presencia colombiana. Tras finalizar la fase de liga, seis equipos con futbolistas colombianos continúan en competencia. Algunos lograron el pase directo a los octavos de final, mientras que otros deberán superar esta ronda preliminar.

Entre los clasificados directamente a octavos aparece el Real Betis, que cuenta con ‘Cucho’ Hernández, actualmente lesionado, y con Nelson Deossa como titular. El equipo español venció 2-1 al Feyenoord en la última jornada y cerró la fase con 17 puntos, asegurando su lugar entre los mejores. También avanzaron de manera directa el Midtjylland de Dinamarca, del colombiano Pedro Bravo; la Roma de Devis Vásquez y el Sporting Braga de Samy Merheg.

En la ronda de repesca estarán otros dos colombianos. El Bolonia de Jhon Lucumí, quien se encuentra lesionado, enfrentará al Brann y el Fenerbahçe de Jhon Durán , que aun no ha definido su futuro,se medirá ante el Nottingham Forest.

Con la fase de liga ya cerrada y los emparejamientos definidos, la Europa League entra en su etapa decisiva. Desde el 19 de febrero, los equipos y los futbolistas colombianos buscarán seguir con vida en el torneo y acercarse a los octavos de final del certamen continental.