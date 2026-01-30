Cúcuta fue la cuarta ciudad con mayor desempleo del país al cierre de 2025

Cúcuta.

El área metropolitana de Cúcuta cerró el año 2025 entre las ciudades con mayores niveles de desempleo en Colombia.

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), correspondiente al trimestre octubre–diciembre, la capital de Norte de Santander ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en tasa de desocupación.

Según el reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la tasa de desempleo en Cúcuta A.M. fue de 11,1 %, una cifra que, aunque representa una leve reducción frente al mismo periodo de 2024, cuando se ubicó en 11,4 %, sigue estando por encima del promedio nacional.

En el ranking nacional, Cúcuta solo fue superada por Quibdó (23,1 %), Cartagena (14,1 %) y Sincelejo (11,4 %), lo que evidencia que la ciudad continúa enfrentando serias dificultades para consolidar un mercado laboral estable.

El informe del DANE señala que durante el cierre del año se registró un aumento en la población ocupada, especialmente en actividades asociadas al comercio y los servicios.

Sin embargo, una proporción significativa de estos empleos corresponde a ocupaciones informales, lo que limita la estabilidad laboral y el acceso a seguridad social.

Pese a la reducción registrada, las cifras confirman que el desempleo sigue siendo uno de los principales retos estructurales de Cúcuta, en un contexto marcado por la dinámica fronteriza, la migración y la limitada generación de empleo formal.