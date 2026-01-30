Contratación de aprendices del SENA disminuyó en 2025, advierte Andrés Forero

A través de su cuenta en X, Forero compartió documentos oficiales entregados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en respuesta a un derecho de petición, en los que se registraría una disminución en el número de aprendices vinculados a empresas mediante contrato de aprendizaje en 2025, frente al año anterior.

De acuerdo con la información citada por el representante a la Cámara, entre julio y diciembre de 2025 se reportaron 50.932 aprendices contratados, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra habría sido de 65.457, lo que representa una reducción de más de 14.500 vinculaciones.

Como advertimos al discutir la reforma la laboralización del contrato de aprendizaje tuvo efectos indeseados.



De julio a diciembre de 2025 hubo 14.525 menos aprendices vinculados a empresas que en el mismo periodo de 2024



Esto puede agravarse con el reciente populismo salarial.

“Como advertimos al discutir la reforma, la laboralización del contrato de aprendizaje tuvo efectos indeseados”, escribió Forero. Además, los documentos adjuntos al trino corresponden a comunicaciones oficiales de la entidad, en las que se aclara que la información fue extraída del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) y que los datos están sujetos a ajustes propios del cierre estadístico de la vigencia.

En esas respuestas, el establecimiento público también precisó que no es posible establecer una relación directa entre los recursos recaudados por monetización de la cuota de aprendices y el número exacto de jóvenes que habrían sido contratados, debido a que la normativa permite el pago parcial o total de dicha obligación por parte de las empresas.

Cabe aclarar que, en octubre de 2024, el representante había mencionado que la reforma laboral tendría impacto en más de 500.000 empleos formales. “En un momento donde se necesita reactivación económica y creación de empleo, el proyecto se convierte en un despropósito. La propia ministra dice que la reforma no está creada para generar empleo”, manifestó.