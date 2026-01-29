Noticiero mediodía Cartagena

SENA Bolívar inicia inscripciones para la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026

Los Centro de Comercio, Agroempresarial, Petroquímico y Náutico tienen disponibles cupos para programas técnicos, tecnólogos, auxiliares y operarios

El SENA abre sus puertas a miles de colombianos y extranjeros con situación migratoria regular en el país, con el lanzamiento de la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2026, una oportunidad para transformar proyectos de vida, a través de formación gratuita, pertinente y de alta calidad.

Las inscripciones estarán disponibles desde el jueves 29 de enero hasta el martes 3 de febrero, tiempo en el que los aspirantes podrán postularse a uno de los más de 41 mil cupos habilitados en 290 programas diseñados para fortalecer las habilidades que exige el mercado laboral y el emprendimiento.

En Bolívar la Entidad ofrece niveles de formación como Auxiliar, Operario, Técnico y Tecnólogo. Entre los programas disponibles están los tecnólogos en Procesamiento de Alimentos, Gestión Agroempresarial, Gestión Administrativa, Gestión Logística y Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión; también Técnicos en Cocina, Asistencia Administrativa, Alistamiento de Cargas y Operaciones de Minería Subterránea; además, operarios en Manejo de Montacargas y Cuidado Estético de manos y pies, entre muchos más.

Entre los municipios de Bolívar en los que se desarrollarán los programas de la presente oferta de formación están: Maríalabaja, Turbana, San Martín de Loba, Santa Rosa Sur y el Distrito de Cartagena de Indias.

Jaime Torrado Casadiegos, director del SENA Bolívar señaló que la actual oferta está dirigida a residentes en el país que deseen adquirir nuevas habilidades, mejorar el perfil profesional y abrir la puerta a oportunidades laborales en sectores estratégicos. Por ello, invita a inscribirse desde hoy y a convertirse en aprendiz SENA, aprovechando las oportunidades que ofrece la Entidad.

“En esta convocatoria estaremos presentes en diferentes sectores de la economía, como construcción, tecnología y cocina, entre otros, que aportan al crecimiento de la comunidad y del país”, dijo Yecid Torres, profesional de Formación Profesional del SENA.

¿Cómo inscribirse a esta oferta del SENA?

● Ingresa a betowa.sena.edu.co con el usuario y contraseña registrados en Sofía Plus o realiza el nuevo registro.

● En el apartado “Nuestra oferta educativa”, selecciona la opción “Presencial”.

● Usa los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación y el área de conocimiento.

● Consulta los programas disponibles y la información de cada uno.

● Para inscribirte, inicia sesión o regístrate en el aplicativo dando clic en “Iniciar sesión” o “Registrarse”, y sigue los pasos indicados.

