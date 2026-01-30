Bancolombia tiene más de 4.000 viviendas en venta: cómo postularse y acceder al catálogo

Bancolombia ha puesto a disposición de los usuarios un amplio catálogo que incluye viviendas desde los $103 millones en varias partes del país, ideal para quienes buscan un nuevo hogar a buen precio.

Esta entidad bancaria cuenta en este momento con más de 4.400 casas y apartamentos en ventas, que están disponibles a través de la plataforma digital ‘Tu 360 Inmobiliario’, un portal diseñado para buscar propiedades, vehículos y otros artículos.

Lo que debe tener en cuenta:

Algo que deben tener en cuenta es que estas viviendas, que también son conocidas como remates, no provienen de subastas judiciales, sino que se trata de propiedades que la entidad financiera ha recuperado a través de figuras como la terminación de contratos de leasing habitacional o créditos hipotecarios.

¿Cómo puede acceder al catálogo y postularse?

Para quienes estén interesados en adquirir alguna de estas propiedades, que van desde casas, apartamentos y apartaestudios, entre otros, deben realizar el proceso a través del portal oficial del banco.

Ingrese al sitio ‘Tu 360 Inmobiliario’ y seleccione la opción que dice ‘Venta de usados’. (https://inmobiliariotu360.bancolombia.com/bogota?_q=bogota&map=ft).

Allí puede ver las propiedades que están disponibles e incluso filtrar por el tipo de inmueble, ciudad, rango de precios y características específicas.

Una vez que elija la propiedad que más se ajuste a lo que está buscando, puede ver más detalles de ella al hacer clic, allí podrá ver su ubicación, el valor de la venta y algunas fotos de cómo es por dentro.

Posteriormente puede obtener más información sobre el inmueble o incluso, iniciar el proceso de compra, para esto debe seleccionar la opción 'Ir a datos de contacto' y diligenciar sus datos en el formulario.

Luego de esto, un asesor de la entidad se comunicará con usted para brindarle información más detallada sobre la vivienda y coordinar una posible visita.

Opciones de compra:

Para quienes estén interesados en obtener alguno de estos inmuebles y no cuenten con todo el dinero, la entidad ofrece la posibilidad de financiar la compra a través de un crédito hipotecario con el mismo banco u otra entidad financiera.

Financiación:

El banco ofrece opciones de Crédito para Vivienda financiando hasta el 70% para No VIS y el 80% para viviendas de interés social (VIS).

Con esta modalidad de venta directa, las personas que quieran adquirir una vivienda pueden hacerlo sin necesidad de intermediarios y, además, cuentan con el respaldo del banco.

