Vivienda VIS Colombia 2026: Porcentaje que le presta un banco, créditos, cuota inicial y más

Vivienda VIS en Colombia 2026: Porcentaje que le presta un banco, crédito, cuota inicial y más

La vivienda de interés social (VIS) es una de las principales alternativas para que las familias de ingresos bajos y medios puedan cumplir el sueño de tener casa propia en Colombia.

Este tipo de vivienda cuenta con precios máximos regulados por el Gobierno, lo que la convierte en una opción más accesible frente al mercado inmobiliario tradicional.

En 2026, comprar vivienda sigue siendo uno de los principales objetivos de los colombianos, y para lograrlo, los bancos ofrecen diferentes esquemas de financiación con plazos amplios, siempre sujetos a la capacidad de pago y nivel de endeudamiento de cada hogar.

Financiación de vivienda VIS con BBVA Colombia

BBVA Colombia ofrece financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda de interés social, tanto para inmuebles nuevos como usados. Esto implica que el comprador debe contar con una cuota inicial mínima del 20%.

Este crédito aplica para viviendas VIS cuyo valor no supere los 135 o 150 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), dependiendo de la normativa y la ubicación del proyecto. La aprobación del crédito está sujeta al análisis de ingresos, historial crediticio y estabilidad laboral del solicitante.

Crédito hipotecario y leasing habitacional en Bancolombia

Por su parte, Bancolombia también financia hasta el 80% del valor comercial de una vivienda VIS mediante crédito hipotecario, exigiendo igualmente una cuota inicial del 20%.

Además, ofrece una alternativa muy atractiva: el leasing habitacional, ideal para quienes prefieren pagar un canon mensual y adquirir la vivienda al final del contrato. Este modelo permite mayor flexibilidad financiera y puede ser una opción estratégica para ciertos perfiles de compradores.

Bancolombia destaca por sus tasas de interés competitivas, que pueden iniciar desde el 9% efectivo anual, aunque el monto aprobado dependerá del estudio de ingresos y capacidad de endeudamiento del cliente.

Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá ofrece créditos tanto para vivienda VIS como NO VIS. En el caso de vivienda VIS, financia hasta el 80% del valor, mientras que para vivienda NO VIS el porcentaje puede llegar al 70%, dependiendo de la situación crediticia del comprador.

Los préstamos cuentan con plazos flexibles entre 5 y 30 años, especialmente favorables para vivienda VIS. Aplica para inmuebles nuevos y usados e incluye tasas de interés acordes al mercado, seguros obligatorios de vida, incendio y terremoto, así como respaldo hipotecario, brindando mayor tranquilidad al comprador.

Control de precios de la vivienda VIS en Colombia

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar el alza en los precios de la vivienda VIS, estableciendo un tope máximo de 135 salarios mínimos y fijando desde el inicio del negocio el precio en pesos colombianos, con el fin de evitar incrementos inesperados.

Subsidio de vivienda en Bogotá y programas sociales

En Bogotá, el programa ‘Mi Casa Ya’ anunció que las familias con ingresos mensuales inferiores a 1,6 salarios mínimos podrán acceder a créditos de vivienda con apoyo estatal.

Adicionalmente, el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ ha tenido una inversión histórica de $1,1 billones de pesos, consolidándose como una herramienta clave para reducir la pobreza y mejorar el acceso a vivienda digna. El área promedio de las viviendas sociales del subsidio Oferta Preferente ha aumentado de 41,8 m² en 2021 a 45,7 m² en 2025, reflejando una mejora en la calidad habitacional.