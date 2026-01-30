Aumenta la violencia intrafamiliar en Bogotá: alcanza cifras históricas desde 2019

Bogotá D.C

Bogotá Cómo Vamos publicó un cuarto informe presentando un balance anual con corte a diciembre de 2025 sobre tres ejes principales para la ciudad: seguridad, infraestructura en movilidad y siniestralidad vial.

Seguridad: homicidios, delitos sexuales y violencia intrafamiliar

Homicidios

En 2025, Bogotá cerró con menos homicidios que en 2024. Se registraron 1.173 casos, es decir 41 casos menos que los reportados en 2024, lo que representa una disminución del 3,4%.

Sin embargo, estas cifras continúan preocupando a la ciudadanía que reportan y dan a conocer cada vez más casos en redes sociales.

El cumplimiento con las metas del Plan Distrital de Desarrollo todavía está lejos. Para llegar a los 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, como se propuso la Alcaldía de Bogotá, la ciudad debía terminar 2025 con una tasa máxima de 12,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que equivalía a 1.015 casos.

Sin embargo, el cierre fue muy distinto. Bogotá terminó 2025 con una tasa de 14,8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Delitos sexuales

En 2025, los delitos sexuales se redujeron en un 8% en comparación con el año anterior, pero los niveles continúan siendo críticos.

En 2024 se registraron 9.668 casos respecto a los 8.861 casos del 2025. Sin embargo, sigue siendo el segundo dato más alto de la serie.

Violencia intrafamiliar

El 2025 se consolida, según el informe, como el de mayor número de casos de violencia intrafamiliar desde 2019. En total se registraron 48.816 casos, un 10% más que en 2024, cuando se reportaron 43.771.

En estos últimos dos delitos, l as víctimas son principalmente mujeres. El 72% de las víctimas de delitos sexuales y el 71,6% de las víctimas de violencia intrafamiliar fueron mujeres.

Siniestralidad vial

El año 2025 cerró con 500 muertes por siniestros viales , frente a las 555 registradas en 2024, lo que representa una reducción del 9,9%.

La misma tendencia se observa en los siniestros viales en los que hay personas lesionadas. Con la información más reciente disponible, 2025 cerró con 10.399 casos, frente a los 11.905 de 2024, una disminución del 12,7%.

Distribución geográfica

En cuanto a la distribución geográfica de los siniestros viales con personas fallecidas fue altamente desigual entre las localidades de Bogotá. Engativá registró el mayor número de casos con 52 fallecidos, seguida de Ciudad Bolívar con 50 y Suba con 45.

En la localidad de Kennedy este comportamiento es particular porque fue la localidad con más siniestros viales con personas lesionadas, superando los 1.300 casos, y que además se ubicó entre las cuatro localidades con mayor número de siniestros con fallecidos. Esto hace de Kennedy un territorio prioritario para intervención a fondo.

Franjas horarias críticas

Los datos muestran que la mayor proporción de siniestros con personas fallecidas se concentra en la madrugada (8%) y en la noche (6%), mientras que los siniestros con personas lesionadas ocurren con mayor frecuencia en la mañana y en la tarde (entre el 3% y el 4%).

Principales víctimas de siniestros viales

Las muertes de peatones pasaron de 204 en 2024 a 197 al cierre de 2025.

En el caso de los ciclistas, se registraron 62 fallecimientos en 2024 y 56 en 2025, lo que convierte a este último en el año con menos fatalidades para este grupo en toda la serie analizada (2021–2025).

Los motociclistas también registraron una disminución en las muertes, al pasar de 257 casos en 2024 a 229 en 2025. Pero, ellos siguen siendo el actor vial con el mayor número de fallecimientos.

Metas del Plan Distrital de Desarrollo

El Plan Distrital de Desarrollo fijó como meta para 2027 reducirlas muertes por siniestros viales a 462 casos anuales. Aunque en 2025 aún no se alcanza ese objetivo, el cierre del año con 500 fallecidos representa un avance significativo

Si en 2026 se repitiera una reducción similar a la observada en 2025 (9,9%), Bogotá no solo cumpliría, sino que superaría la meta del Plan Distrital de Desarrollo, al registrar cerca de 451 muertes por siniestros viales en el año.