Alcohol al volante deja dos muertos en la vía Cerinza–Belén

El conductor del vehículo particular que arrolló a un grupo de motociclistas en Cerinza, Boyacá, será capturado por el delito de homicidio en accidente de tránsito / Foto: Suministrada.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a los municipios de Cerinza y Belén dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos ocho más lesionadas, generando conmoción en el norte de Boyacá. El siniestro involucró a un vehículo particular y un grupo de motociclistas que se movilizaban por este corredor vial, considerado de alta circulación regional.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Tránsito de Boyacá, el conductor del automóvil implicado en el choque fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado positivo en grado dos, circunstancia que agravó su situación judicial. Las autoridades confirmaron que el hombre será capturado y judicializado por el delito de homicidio culposo.

Las personas heridas fueron trasladadas inicialmente a centros asistenciales cercanos y posteriormente remitidas a hospitales de mayor complejidad, entre ellos el Hospital Regional de Duitama, donde se activaron protocolos de atención de trauma. El estado de salud de los lesionados es reservado, aunque varios permanecen estables bajo observación médica.

El mayor de la Policía de Tránsito en Boyacá señaló que este caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del consumo de alcohol y la conducción irresponsable. «...Seguimos encontrando que muchos conductores subestiman el riesgo de manejar en estado de embriaguez, lo que termina en tragedias irreparables...», indicó el oficial.

Las autoridades anunciaron que continuarán los operativos de control en las vías del departamento y reiteraron el llamado a la responsabilidad ciudadana. El hecho ya es materia de investigación técnica y judicial para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el accidente.