Alias Pedro Machete encabeza el cartel de los delincuentes más buscados del Quindío

Armenia

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento se refirió a la urgencia de capturar a William Antonio Díaz Muñoz alias Barbado o Pedro Machete quien es un actor criminal que viene generando los hechos de violencia.

Resaltó que inicialmente era un distribuidor de sustancias estupefacientes y después producto de los homicidios se fue posicionando en el ámbito criminal. Aseguró que ya cuentan con órdenes de captura por los delitos de extorsión, homicidios y concierto para delinquir.

“Este delincuente tiene una trayectoria en el departamento que data desde el año 2019. En ese entonces hubo una una importante operación denominada Los Flacos. Allí se capturó más o menos 76 personas. Allí este personaje solamente era un distribuidor de sustancias estupefacientes. Sin embargo, digamos que producto de de temas de violencia, de homicidios, se fue posicionando y fue asumiendo el liderazgo junto con su hermano que fue capturado y junto con su compañera sentimental que también fue capturada", explicó.

Añadió: “Incluso en su teléfono celular encontramos fotografías, videos de esta persona utilizando prendas de uso privativo de las fuerzas militares, seguramente para para extorsionar a las personas, para hacerles videollamadas utilizando uniformes y haciéndose pasar por integrantes de grupos armados al margen de la ley. Así que este delincuente tiene una trayectoria muy amplia en el departamento fue ganando terreno, hoy está ya con orden de captura por delitos como homicidio concierto para delinquir, extorsión".

Recordó que actualmente está vigente un pago de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información oportuna y verídica que permita en el menor tiempo su captura.

“Tenemos estas órdenes judiciales para lograr su captura y por eso estamos recalcando que hay un pago de información muy importante de 20 millones de pesos para que nos ayude a dar con el paradero de este delincuente que le hace mucho daño al departamento. Le hace mucho daño a nuestros jóvenes que sigue generando violencia para ganar terreno y para comercializar sustancias estupefacientes, así que le pedimos la ayuda a todos los ciudadanos y seguramente que más temprano que tarde lo vamos a capturar", destacó.

Las líneas telefónicas habilitadas para dar a conocer información sobre alias pedro machete que lidera el cartel de los mas buscados es 314-356-0422 y 314-3609791.