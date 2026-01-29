Rebeca Grynspan: Podría ser la primera mujer en llegar a la Secretaría General de la ONU

Rebeca Grynspan es economista costarricense y ex vicepresidenta de Costa Rica. Es una reconocida líder mundial en política económica, diplomacia y cooperación multilateral. Con una larga trayectoria en el sistema de las Naciones Unidas y en organismos internacionales, ha sido una voz destacada en temas de comercio y desarrollo humano.

Antes de incorporarse a las Naciones Unidas, inició su carrera en el servicio público de Costa Rica. Fue elegida vicepresidenta (1994-1998) y ocupó cargos ministeriales como ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales, y viceministra de Hacienda.

En septiembre de 2021 fue nombrada Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la organización. En agosto de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas extendió su mandato, en reconocimiento a su liderazgo en la reforma de la UNCTAD y al fortalecimiento de su papel como voz global en favor del comercio y el desarrollo económico.

En entrevista con Vanessa De La Torre en el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Rebeca Grynspan habló de cómo lograr una unión en países con ideales tan diferentes como lo son los países latinoamericanos.

“Yo creo en la integración, si podemos hacer muchas cosas juntos, esto no quiere decir que todo lo tengamos hacer junto y estar de acuerdo en todo, pero sí podemos elegir los temas en los que debemos estar de acuerdo y los problemas que queremos resolver: infraestructura, cadena de valor, facilitación del comercio, entre otros”, dijo Grynspan.

Agregó que le preocupa mucho la democracia en el continente, el debilitamiento de las Instituciones, también que se esté perdiendo el apoyo de la democracia, en especial porque los jóvenes están muy preocupados por su futuro: “No saben si su futuro realmente existe, si van a estar en un mundo casi destruido por el cambio climático y muchos piensan, inclusive, en no hacer familia porque no saben a qué mundo van a llevar a sus hijos”.

Posibilidad de ser la primera mujer en ser secretaria General de la ONU:

Es un proceso que ya ha comenzado, se han presentado las candidaturas por los países miembros de Naciones Unidas.

Posteriormente habrá audiencias en la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad quienes luego harán sus votaciones.

El proceso es complejo y se hará hasta el mes de octubre.

¿Qué se necesita para ser elegida?

No tener ningún veto de los países que tienen asiento permanente en el Consejo de seguridad y además se requieren 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

