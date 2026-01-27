Expertos ONU, alarmados por persecución a manifestantes propalestinos en universidad suiza

Expertos de Naciones Unidas expresaron este martes 27 de enero, su alarma por la persecución penal a la que han sido sometidos en Suiza algunos estudiantes que participaron en una protesta contra los vínculos entre una de las más prestigiosas universidades del país centroeuropeo e instituciones israelíes.

Los expertos, entre ellos la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, recordaron que 38 estudiantes que participaron en esas protestas en mayo de 2024 en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) recibieron condenas por procedimiento penal simplificado, de los que 17 decidieron apelar.

Los tribunales mantuvieron la condena a cinco de ellos acusados del delito de allanamiento, absolvieron a otros dos, y diez aún están a la espera de sentencia, indicaron.

“El activismo estudiantil y pacífico, dentro y fuera del campus, forma parte de las libertades de expresión y reunión de los estudiantes, y no debe ser criminalizado”, afirmaron los expertos.

Alrededor de 70 estudiantes participaron en aquel entonces en sentadas en la universidad en las que exigieron el fin de la colaboración entre la EPFZ e instituciones israelíes con posible vinculación con el ejército de su país.

La EPFZ, una universidad puntera en materia de alta tecnología y considerada una de las más avanzadas de Europa, podría estar apoyando el trabajo de las instituciones israelíes en el desarrollo de armamento, vigilancia e inteligencia artificial, se señaló entonces.

En el comunicado conjunto, los expertos aseguraron que instituciones con financiación pública “no deben contribuir directa o indirectamente a crímenes de guerra, contra la humanidad o a un genocidio”.

Otros firmantes del comunicado son los relatores de Naciones Unidas sobre derecho a la educación (Farida Shaheed), libertad de expresión (Irene Khan) o los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.