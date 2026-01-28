Germán Velásquez Arango fue nombrado como embajador extraordinario de Colombia ante la ONU

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Germán Velásquez fue nombrado como embajador extraordinario de Colombia ante la ONU

6 AM W con Julio Sánchez Cristo conoció el decreto que confirma el nombramiento de Germán Velásquez como embajador extraordinario y plenipotenciario, grado 25, en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas.

Colombia ya tiene tres representaciones diplomáticas en Suiza

Embajada Bilateral ante la Federación Suiza: Francisco Echeverry

Naciones Unidas y agencias en Ginebra: Gustavo Gallón

Misión de la Organización Mundial del Comercio: Mauricio Bustamante

Ginebra