Germán Velásquez Arango fue nombrado como embajador extraordinario de Colombia ante la ONU

Colombia ya tiene tres representaciones diplomáticas en Suiza

Germán Velásquez fue nombrado como embajador extraordinario de Colombia ante la ONU

Germán Velásquez fue nombrado como embajador extraordinario de Colombia ante la ONU

ONU. Foto: Getty Images

6 AM W con Julio Sánchez Cristo conoció el decreto que confirma el nombramiento de Germán Velásquez como embajador extraordinario y plenipotenciario, grado 25, en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas.

Colombia ya tiene tres representaciones diplomáticas en Suiza

  • Embajada Bilateral ante la Federación Suiza: Francisco Echeverry
  • Naciones Unidas y agencias en Ginebra: Gustavo Gallón
  • Misión de la Organización Mundial del Comercio: Mauricio Bustamante

Ginebra

  • Embajador Álvaro Ayala
  • Beatriz Calvo (Berna)
  • Irma Alejandra Bonilla
  • Germán Velásquez Arango (embajador alterno en Ginebra)

