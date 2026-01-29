Por falta de pruebas, padre de Liam Gael, bebé que falleció en La Calera, quedó en libertad

Madre del bebé de 11 meses que murió La Calera cuestionó comportamiento de las profesoras // Caracol Radio

Justicia

La juez 49 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Michael Stiven Rodríguez Ayala, padre de Liam Gael Rodríguez Narváez, el bebé de 11 meses que murió el 29 de septiembre de 2025 en un jardín infantil del municipio de La Calera (Cundinamarca).

El abogado Juan Manuel Castellanos, apoderado de Mildred Narváez, madre del menor, explicó que el juez decidió dejar en libertad al procesado, tras considerar que los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía General de la Nación no eran contundentes y que no existe inferencia razonable de autoría o participación del detenido en el crimen del menor.

“Dicha libertad se otorgó en palabras de la juez de Garantías, por la debilidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación, lo que conllevó que el Ministerio Público, la defensa y este abogado a que señaláramos que no existía en este momento procesal inferencia de autoría o participación”, señaló el abogado Castellanos.

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual agravado. Sin embargo, Rodríguez Ayala se declaró inocente.

Lea además: El último adiós de la esposa de Diógenes Quintero: “Me dio un beso y se acostó a mi lado”

Castellanos también dijo que la Fiscalía capturó, imputó y pidió medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el padre del menor, sin haber recaudado los elementos materiales probatorios, como la prueba de ADN para identificar si él tuvo relación con los abusos de los que fue víctima su hijo.

Las audiencias se realizaron de manera reservada porque la víctima era un menor de edad.

Entre tanto, el detenido se ofreció voluntariamente para que se le practicara una prueba de ADN de cotejo y así avanzar en la investigación.