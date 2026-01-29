Ocaña decreta tres días de duelo por accidente aéreo en La Playa de Belén. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander.

La Alcaldía de Ocaña declaró tres días de duelo en el municipio por el accidente aéreo ocurrido en zona rural del municipio de La Playa de Belén, hecho que enluta a la región y ha generado consternación entre la comunidad.

La decisión quedó oficializada a través del Decreto N.° 012 del 28 de enero de 2026, en el que la administración municipal ordena que, durante los días de duelo, las banderas del municipio, del departamento y de la Nación se izarán a media asta en el Palacio Municipal y en los entes descentralizados.

En el documento, la Alcaldía de Ocaña expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y manifiesta su acompañamiento en este momento de dolor.

“La Alcaldía de Ocaña expresa sus más sentidas condolencias y acompaña en el dolor a las familias y allegados de las víctimas”, señala el decreto.

La declaratoria de duelo busca rendir un homenaje póstumo a las 15 personas fallecidas en el siniestro y permitir a la ciudadanía expresar su solidaridad frente a una tragedia que ha impactado profundamente a toda la provincia.