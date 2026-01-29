No hay riesgo de contagio con bacteria en hospitales de Sogamoso, Duitama y Clínica Medilaser

Tunja

La secretaría de Salud de Boyacá descarta riesgo de contagio por una bacteria en dos hospitales y una clínica del departamento.

La Secretaría de Salud del departamento de Boyacá, Ingrid Galán aclaró que hay normalidad en los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del departamento Boyacá, se identificó la serratia marcescens una bacteria que a veces causa infecciones urinarias y neumonía en los hospitales de Sogamoso y Duitama y en la clínica Medilaser, pero se implementaron los protocolos del Instituto Nacional de salud y en este momento, los casos son aislados y tenemos todas las condiciones para dar garantía a la atención de salud para todos los niños del departamento.

La funcionaria dio un parte de tranquilidad a toda la comunidad para que puedan dar continuidad y asistiendo a los servicios de salud que presta el departamento.