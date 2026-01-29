Justin Bieber volverá al escenario de los premios Grammy por primera vez en cuatro años

El cantautor canadiense Justin Bieber hará su primera gran actuación pública en cuatro años en la gala de los Premios Grammy de este próximo domingo.

Esta será su primera aparición pública desde que canceló su gira de 2022.

Bieber se ha enfocado en los últimos años en formar una familia con su esposa, Hailey Bieber, grabar sus álbumes y reconstruir su equipo tras separarse de su mánager de toda la vida, Scooter Braun.

Además, el canadiense está nominado en las categorías de álbum del año y mejor álbum vocal pop, ambas por su disco ‘Swag’, mejor interpretación R&B por la canción “Yukon” y mejor interpretación pop solista por el éxito “Daisies”.

Otros artistas que se presentarán junto a Bieber en la gala del domingo son Addison Rae, Alex Warren, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, SOMBR y The Marías.

Por su parte, Harry Styles y Doechii han sido seleccionados como presentadores.

La edición número 68 de los premios Grammy se trasmitirá en directo este domingo 1 de febrero a las 8 p. m., hora del Este, y el comediante y presentador de televisión sudafricano, Trevor Noah, presentará la ceremonia por sexto año consecutivo.