Entretenimiento

Maluma celebra su cumpleaños número 32 con una nueva colaboración junto a Kanny García en “1+1″

Ambos artistas se unen para lanzar una “salsa romántica que invita a vivir el amor con libertad, complicidad y sin ataduras”.

Maluma at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Maluma at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

Maluma celebró su cumpleaños número 32 con el lanzamiento de una salsa, junto a la cantautora puertorriqueña Kany García, títulada “1+1″.

Según el comunicado, esta nueva canción es “una celebración de la conexión genuina y del disfrute sin culpas”.

Lea también: Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo, el octavo para el cantautor estadounidense

La canción fue escrita y producida en las Islas Turcas y Caicos y Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, Ily Wonder, MadMusick, Jonathan Rivera y Richi López.

El video de la canción fue grabado en Medellín y hace un recorrido por la granja, el mercado y la cocina de Maluma.

Lea también: Nicki Minaj redobla su apoyo a Donald Trump tras las críticas y se autodenomina su “fan número uno”

Además, se puede ver a Kany disfrutando de un desayuno tradicional colombiano preparado por el antioqueño, quien después disfruta de una bandeja paisa, para terminar degustando un tinto junto a la puertorriqueña afuera de su casa.

García estará muy pronto de gira por nuestro país, el 21, 22, 23 y 24 de mayo en las ciudades de Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad