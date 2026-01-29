Maluma celebra su cumpleaños número 32 con una nueva colaboración junto a Kanny García en “1+1″

Maluma celebró su cumpleaños número 32 con el lanzamiento de una salsa, junto a la cantautora puertorriqueña Kany García, títulada “1+1″.

Según el comunicado, esta nueva canción es “una celebración de la conexión genuina y del disfrute sin culpas”.

La canción fue escrita y producida en las Islas Turcas y Caicos y Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, Ily Wonder, MadMusick, Jonathan Rivera y Richi López.

El video de la canción fue grabado en Medellín y hace un recorrido por la granja, el mercado y la cocina de Maluma.

Además, se puede ver a Kany disfrutando de un desayuno tradicional colombiano preparado por el antioqueño, quien después disfruta de una bandeja paisa, para terminar degustando un tinto junto a la puertorriqueña afuera de su casa.

García estará muy pronto de gira por nuestro país, el 21, 22, 23 y 24 de mayo en las ciudades de Bogotá, Ibagué, Medellín y Cali.