‘Las guerreras K-pop’ es la película más vista en streaming en los Estados Unidos en 2025

Este jueves se conoció que la película animada de Netflix, ‘Las guerreras K-pop’ fue la película más vista en los Estados Unidos en 2025 con un total de 20,5 mil millones de minutos.

El filme producido por Sony Pictures Animation encabezó las listas de fin de año a pesar de estrenarse el pasado mes de junio.

Netflix hizo un par de estrenos limitados en los cines tras el aumento de la popularidad en su plataforma.

Según Nielsen, 48 % de las personas que vieron ‘Las guerreras K-pop’ tienen entre 2 y 11 años.

La película estuvo en el Top 10 de streaming de Nielsen durante 25 semanas seguidas.

“Golden”, una de las canciones de la banda sonora del filme, estuvo en la cima de la lista Billboard Hot 100 durante ocho semanas y recientemente fue nominada al Óscar a la mejor canción original.