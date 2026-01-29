Israel desmanteló la unidad del Ejército que supervisaba la vuelta de los rehenes de Gaza

El Ejército de Israel anunció este jueves el desmantelamiento de la unidad de inteligencia militar que supervisaba, desde el 7 de octubre de 2023, cualquier información sobre los rehenes en Gaza; tras el retorno del último cautivo el lunes.

Esta unidad servirá para completar misiones especiales “en otros escenarios”, recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas sin dar más detalles. Su desaparición llega después de que ayer, miércoles, fuera enterrado en Israel Ran Gvili, el último cautivo.

Este comando recababa información de inteligencia respecto a los rehenes, tanto vivos como muertos, además de mantener el contacto con los allegados de los secuestrados a través de portavoces asignados a cada familia.

Gestionó la situación de los 255 cautivos en Gaza (251 secuestrados en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 y cuatro rehenes que ya llevaban años en el enclave).

“Como parte de las actividades del cuartel general, se rescataron 168 rehenes vivos y 87 muertos”, recoge el comunicado, que incluye la inmensa mayoría de cautivos que fueron liberados en los tres acuerdos de alto el fuego con Hamás (el actual desde el pasado 10 de octubre).

“Durante la guerra, se rescataron 59 rehenes vivos y muertos en operaciones especiales”, continúa, respecto a operaciones de rescate en las que las fuerzas especiales israelíes mataron a cientos de palestinos.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la organización que durante estos años ha aglutinado a allegados de la mayoría de secuestrados, agradeció este jueves a la unidad militar su contribución e “inmutable determinación para conseguir cada pieza de información sobre los rehenes y liderar los esfuerzos y operaciones para traerlos a casa”.

Sin embargo, el Foro también demandó que la labor de esta unidad sea investigada por una comisión independiente. Hasta ahora, solo las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia doméstico han realizado evaluaciones internas.

Este grupo señaló discrepancias con el Ejército, como el recuento oficial del comando según el cual sólo 38 rehenes murieron en cautividad, cuando ellos dicen que fueron 46.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu rechaza que se establezca una comisión estatal que investigue cómo pudo suceder el ataque múltiple del 7 de octubre y la tardía reacción de las tropas israelíes.

Las milicias gazatíes ejecutaron a algunos rehenes en la Franja de Gaza, según las investigaciones posteriores, cuando sabían que soldados israelíes estaban cerca de sus escondites. En otros casos, algunos rehenes fueron abatidos por fuego israelí.