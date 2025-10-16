Israel entregó 30 cuerpos de palestinos a Gaza, algunos presentarían signos de abuso y tortura

Miembros de Hamás entregan a algunos de los 20 rehenes israelíes a equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza. FOTO: Khames Alrefi/Getty Images) / Anadolu

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza recibió este jueves otros treinta cuerpos de palestinos por parte de las autoridades israelíes, y denunció que algunos de estos cuerpos “presentan signos de abuso, golpes, esposas y vendajes”.

“El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 30 cuerpos de mártires, liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 120”, recoge el comunicado de Sanidad.

Ayer, medios palestinos vinculados a Hamás también denunciaron que algunos de los 45 cuerpos entregados por Israel igualmente presentaban signos de abuso y tortura.

Le puede interesar: Israel amenaza con retomar su ofensiva en Gaza si Hamás no entrega a todos los rehenes fallecidos

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel debe devolver a Gaza los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva bélica que retenía a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Hamás ya no podría entregar más cuerpos de rehenes

Hasta el momento Hamás solo ha entregado nueve cuerpos de los 28 rehenes fallecidos en su poder, y aseguró en las últimas horas que ya no puede localizar más cadáveres sin la ayuda de un equipo especializado debido a la extrema destrucción y escombros que hay en la franja.

Estas declaraciones han provocado el enfado entre los familiares de los cautivos muertos, quienes este jueves han pedido al Gobierno israelí que detenga el alto el fuego en Gaza hasta que Hamás devuelva a los 19 cuerpos que siguen en el enclave.

Lea también: Papa León XIV denuncia “uso de los alimentos como arma de guerra”

Según publicó anoche el medio digital Axios, la inteligencia israelí trasladó a Estados Unidos que Hamás sí tiene todavía acceso a localizar más cuerpos de rehenes.

La Administración de Trump, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa, dijo estar trabajando activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos.