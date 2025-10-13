Hamás entrega a todos los rehenes vivos en Gaza y ya no tiene a ninguno en su poder

El grupo islamista Hamás entregó a la Cruz Roja en Gaza a los 13 rehenes vivos que aún mantenía cautivos, con lo que ya no queda ninguno en su poder, informaron los medios israelíes N12 y Ynet, citando a este organismo.

Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Un primer grupo de rehenes ya está en territorio israelí

Estos 13 se suman a un grupo de otros siete rehenes vivos que ya fueron liberados por Hamás a primera hora de este lunes, y que ya están en territorio israelí, según informó el Ejército en un comunicado.

2Los rehenes que regresan, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa Dalal, Omri Miran y Matan Angrest, acompañados por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco2, se confirmó en mensaje publicado.

“Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza”, indicó por su parte la organización islámica en un comunicado.

Al mismo tiempo, el grupo subrayó que esta medida reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo y destacó la importancia del papel de los mediadores para obligar al enemigo sionista a respetar sus obligaciones y completar la aplicación de todas las disposiciones pactadas.

Reconocimiento médico y reencuentro con sus familias

Según el plan de liberación, el Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, se les practicará una evaluación médica para después reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una breve ceremonia y rezo judíos.

No obstante, el Gobierno israelí contempla la posibilidad de que Hamás no haga entrega de todos los cadáveres este lunes al no haber sido capaz de localizarlos.

Por ello, el acuerdo de alto el fuego recoge que un cuerpo internacional ayude en la localización de los cuerpos de los rehenes que no sean hallados.