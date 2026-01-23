¿Cuánto es lo máximo que le pueden embargar del salario en 2026? Tabla con topes y porcentajes

Para el año 2026 en Colombia, los límites máximos de embargo salarial se mantienen bajo la normativa vigente, aunque los montos exactos varían según el salario mínimo legal fijado para este año.

Lea también: Entidades que pueden solicitar el embargo de sueldo en Colombia 2025: ¿en qué casos?

¿Por qué le pueden embargar el salario?

En Colombia, los embargos son una medida legal mediante la cual se retienen bienes o ingresos de una persona para garantizar el cumplimiento de una obligación económica.

En este orden de ideas, cuando una persona natural o una entidad adquiere una deuda, está en la obligación de pagarla, pero, en caso de no cumplir con los pagos, en consecuencia, podrá comenzar a operar el embargo.

Obligaciones alimentarias: como pensión de alimentos para hijos o cónyuge, con posibilidad de embargo de hasta el 50% del salario. Según lo dispuesto por el Código Civil.

como pensión de alimentos para hijos o cónyuge, con posibilidad de embargo de hasta el 50% del salario. Según lo dispuesto por el Código Civil. Deudas con cooperativas: Créditos adquiridos con cooperativas legalmente autorizadas.

Le puede interesar: Embargo de $60 mil millones a la Nueva EPS frustró pago a Colsubsidio en acuerdo de medicamentos

¿Cuál es el límite máximo general para embargar el salario?

El monto máximo absoluto que se puede embargar de cualquier salario es el 50%. Este porcentaje se aplica únicamente en los siguientes casos excepcionales:

Deudas por alimentos: Obligaciones relacionadas con la manutención de hijos o padres.

Deudas con cooperativas: Créditos adquiridos con cooperativas legalmente autorizadas.

En estos casos, el embargo puede afectar incluso a quienes devengan el salario mínimo. Para 2026, con un salario mínimo fijado en $1.750.905 (sin auxilio de transporte), el descuento máximo por estas deudas sería de $875.452.

Se debe tener en cuenta que, el subsidio de transporte generalmente no se computa para el cálculo del embargo, ya que su fin es cubrir el traslado al trabajo.

Embargos por deudas generales (Bancos o particulares)

Si la deuda es con una entidad bancaria o un particular, la ley protege el mínimo vital:

Salario Mínimo: Es inembargable por deudas civiles o comerciales.

Es inembargable por deudas civiles o comerciales. Salarios superiores al mínimo: Solo se puede embargar la quinta parte (20%) de lo que exceda el salario mínimo legal.

Ejemplo de cálculo de embargo para el 2026:

Si una persona gana un salario base de $3.000.000 en 2026:

Excedente: $3.000.000 - $1.750.905 (SMMLV 2026) = $1.249.095.

Monto máximo embargable (1/5 parte): $1.249.095 / 5 = $249.819.

Más información: Salario mínimo 2026: ¿Cuánto quedó la quincena con el aumento del 23% definido por Petro?

Requisitos para el Embargo:

Orden Judicial: Ningún empleador puede retener el sueldo de un trabajador sin una orden escrita de un juez (mandamiento de pago).

Ningún empleador puede retener el sueldo de un trabajador sin una orden escrita de un juez (mandamiento de pago). Notificación: El empleador recibe un oficio judicial y está obligado a realizar el descuento y consignarlo en la cuenta del juzgado.

Tabla de embargos de sueldo 2026:

Tipo de deuda:

Alimentaria: Hasta el 50%. Sobre el salario total (incluyendo el mínimo)

Hasta el 50%. Sobre el salario total (incluyendo el mínimo) Cooperativas: Hasta el 50%. Sobre el salario total (incluyendo el mínimo)

Hasta el 50%. Sobre el salario total (incluyendo el mínimo) Entidades financieras y civiles: Hasta la 1/5 parte (20%). Únicamente sobre el excedente del salario mínimo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: